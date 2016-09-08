馮明珠任北京故宮顧問 故宮：盼嚴守職務機密

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前故宮博物院院長馮明珠。（本報資料照片/杜宜諳攝）

據中新網報導，故宮前院長馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問，對此，故宮凌晨發表聲明表示，前院長馮明珠此次前往中國並受聘北京故宮顧問，並未向本院提出申請或說明，故宮對此毫無所悉。

故宮聲明指出，行政院雖有規範政務官卸任後，赴大陸地區需要跟原機關申請同意，需要報准的期限從3個月到3年不等，由機關依照所掌職務機密的程自行認定。前院長馮明珠在卸任前，將故宮卸任政務官需要報准期限核定為3個月，所以，馮前院長目前赴中行程依此新規範，即無須經故宮核准。

但故宮聲明立場，希望馮前院長能以30年台灣故宮人為念，嚴守職務機密的保護與維護故宮的權益。

(中時)