圖輯》殘而不廢 里約帕運前夕 選手加緊操兵

里約帕運台灣時間今天上午7點舉行開幕典禮，展開為期12天的賽事。（美聯社）

2016年第15屆帕拉林匹克奧運（簡稱「帕運」或俗稱「殘障奧運」）台灣時間8日上午7點在里約揭幕，共有來自全球176個代表隊、4500多位選手參賽，台灣也派出13位選手與會，將於19日閉幕。選手們雖然身體有障礙，但殘而不廢的精神仍令人敬佩，無不抓緊開幕前夕的時間全力備戰。

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里約帕運地主巴西選手方特列斯展示他在歷屆帕運斬獲的獎牌，旁邊是其愛犬保羅。（美聯社資料照）

參加里約帕運的日本選手練習結束後在奧運村合影。（美聯社）

參加里約帕運的澳洲男子田徑選手。（美聯社資料照）

參加里約帕運的女子選手，在奧運村加緊練習。（美聯社資料照）