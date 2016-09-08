馮明珠受聘北京故宮顧問 故宮盼嚴守機密

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國立故宮博物院前院長馮明珠受聘擔任中國大陸北京故宮顧問，故宮表示，對此毫無所悉，但馮明珠赴大陸行程無需經過故宮核准，但希望她嚴守職務機密。

根據中新網報導，故宮前院長馮明珠近日赴大陸訪問，除了在北京故宮發表演講之外，更受聘為北京故宮研究院顧問。

故宮表示，馮明珠這次前往大陸並受聘北京故宮顧問，並未向故宮提出申請或說明，故宮毫無所悉。

行政院雖有規範政務官卸任後，赴大陸地區需要跟原機關申請同意，需要報准的期限從3個月到3年不等，由機關依照所掌職務機密的程自行認定。

故宮指出，馮明珠在卸任前，將故宮卸任政務官需要報准期限核定為3個月，因此馮明珠目前赴大陸行程依此新規範即無須經故宮核准。

不過故宮也表態，「希望馮前院長能以30年台灣故宮人為念，嚴守職務機密的保護與維護故宮的權益。」1050908

(中央社)