冰球教頭：唱國歌敢不起立就坐冷板凳

美國冰球隊總教練托托瑞拉（後排左1）說，唱國歌時誰敢不起立，就準備坐板凳到比賽結束。

美式足球（NFL）49人隊四分衛凱普尼克因賽前奏國歌時拒不起立，以抗議美國對有色人種的岐視與壓迫，事隔十天，仍在美國社會引發熱議。有人支持凱普尼克，但也激發了一些愛國主義者的不滿。

目前正帶隊參加世界盃冰上曲棍球賽的美國冰球隊總教練托托瑞拉，昨天就義正辭嚴表示：「如果我的球員在唱國歌時敢坐在板凳席不起立，他就準備坐到比賽結束。」而這些話一出口，當然馬上引人側目。

今天媒體再去詢問托托瑞拉的回應時，托總卻不想再多說什麼；只表示他無意批評任何人的立場，更不想被捲入政治風波。

話雖如此，58歲的托托瑞拉仍清楚表達了自己所堅持的理念，就是他認為國旗、國歌神聖不可侵犯。他還透露有個隸屬陸軍特種部隊的兒子目前正被派駐於阿富汗，而這已是他兒子第3次去這個危險的戰地執行任務。

此外，加拿大冰球隊總教練巴伯寇克也被問到相同的問題，而他的回答卻是：「我不用擔心什麼，因為這根本不會發生。我們來參加這個比賽就是為了加拿大而戰，這種感覺是一輩子永遠難忘的。」

(中時電子報)