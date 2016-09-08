艱難痛苦 希拉蕊談陸文斯基誹聞

希拉蕊一改過去閃躲的作法，敞開心扉去面對當年帶給她極大難堪的傷疤。(圖:美聯社檔案照)

陸文斯基17歲時的證件照片。(照片取自維基百科)

一改過去閃躲做法，美國民主黨總統參選人希拉蕊昨天向在媒體訪談中指出，她的總統老公比爾柯林頓在白宮與實習生陸文斯基的誹聞，對她而言，「真的很難、很痛苦」。這是希拉蕊參選以來首次談及此一「苦不堪言」的往事。

希拉蕊於昨天接受美國有線電視新聞網的專訪中，被問及身為第一夫人在獲知該一誹聞之後的反應如何？希拉蕊感性表示，「這件事是真的很難、很痛苦。所幸的是，我的朋友們給我打氣、逗我笑、推薦我看一些書療傷還有爆吃垃圾食物等等。這些都是好友之間才會做的事。」

對希拉蕊能打開心扉談此一醜聞，讓其支持者為之深受感動，並認為希拉蕊已成為許多女性的典範。

蘿森指出，當前兩大政黨總統選人，希拉蕊與川普，都曾為婚姻所苦，它顯示了這應是許多人所遭遇的事。她推崇希拉蕊在陸文斯基緋聞發生之後的表現，並維繫住了她的婚姻，這才是「真正的婚姻、真正的愛」，應為「眾多女性的典範」。

(中時電子報)