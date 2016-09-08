美大學民調：希拉蕊勝川普2個百分點
美國喬治華盛頓大學今天公布，8月28日至9月1日的美國總統大選民調，希拉蕊僅領先川普2個百分點，兩人的「顧人怨指數」都過半。
喬治華盛頓大學（George Washington University）公布8月28日至9月1日間，向全美1000名已登記並可能投票的選民所做的民調顯示，民主黨總統候選人希拉蕊的支持度為42%，領先共和黨川普（Donald Trump）的40%，希拉蕊以2個百分點小幅領先。
自由黨的強生（Gary Johnson）及綠黨的史坦（Jill Stein），支持度分別為11%與3%。
這項調查的誤差範圍為3.1個百分點，希拉蕊的領先優勢在誤差範圍內。
調查還指出，喜歡希拉蕊的受訪者為43%，但討厭者為56%。川普的情況更糟些，喜好與厭惡者分別為38%與58%。兩人的顧人怨指數過半，顯示多數美國選民得在兩位不喜歡的候選人中抉擇。
川普的民調數字在勞工節長假期間提升，有線電視新聞網（CNN）6日公布的民調則顯示，川普領先希拉蕊2個百分點，也在誤差範圍內。
距離美國總統大選只剩2個月，兩黨都在衝刺，並為26日舉行的首場電視辯論做準備。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。