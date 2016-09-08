勇敢之盾軍演 美軍月中西太平洋展開

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美國海軍今天宣布，將於12至23日在西太平洋關島與馬里亞納群島海域，舉行「2016勇敢之盾」大型演習，將有1萬8000多名美軍與超過180架軍機參與。

美國海軍公布，「2016勇敢之盾（Valiant Shield）」大型演習將於9月12至23日，在西太平洋關島與馬里亞納群島附近海域舉行。駐紮在日本的雷根號（USS Ronald Reagan） 航空母艦打擊群等9艘軍艦，及兩棲突擊艦好人理查號（Bonhomme Richard）等3艘兩棲艦組成的編隊將參與演習。

勇敢之盾陣容龐大，預計將有1萬8000多名美軍與超過180架海軍、空軍與陸戰隊的軍機加入。

美軍太平洋司令部由2006年起，每兩年在關島海域舉行勇敢之盾演習，今年是第6度舉行。將著重偵查、定位、追蹤，以及各部隊船艦與機種在海陸空三度空間的綜合演練，並融入網路作戰元素。

美國海軍在新聞稿指出，2016勇敢之盾演習項目包括海事安全操作、空中防衛、反潛作戰、兩棲攻擊與跨軍種戰役演練等。目的是為協助美軍發展區域與全球性戰力，以及為維繫美國與盟邦夥伴的利益，提供全面性的選項。

美國第7艦隊副司令艾倫（Russell Allen）少將表示，美國在太平洋上的部隊需有具可信度的戰鬥力，實戰演習的挑戰在於如何使用聲納與武器系統，偵測、追蹤與鎖定目標，美軍這方面能力無人可及。

美國媒體曾報導，2014年勇敢之盾演習期間，中方派遣偵查船，在美國於關島的專屬經濟海域觀察演習動態，美方對此不以為意，中方則稱在國際海域航行。

軍事評論認為，在關島海域舉行的勇敢之盾演習，是美方為了回應中方「反介入／區域拒止」（A2AD）的軍事策略。1050908

(中央社)