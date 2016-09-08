歐巴馬提名美國首位穆斯林聯邦法官

阿畢瑞茲可芮契（Abid Riaz Qureshi）被歐巴馬欽點擔任哥倫比亞聯邦地區法院法官。(圖片取自washingtontimes)

美國總統歐巴馬6日宣布將提名穆斯林擔任聯邦法官，如果有望成功出任，這將成為美國首位穆斯林聯邦法官。

這名穆斯林為阿畢瑞茲可芮契（Abid Riaz Qureshi）被歐巴馬欽點擔任哥倫比亞聯邦地區法院法官，他出身1997年於哈佛法學院畢業，於康乃爾大學獲藝術學士學位，為巴基斯坦裔美國人，目前是一家法律事務所的合夥人，為該事務所公益服務委員會主席，專長安全法規和健保詐欺、證券違法等。

歐巴馬提名穆斯林擔任聯邦法官，致力令聯邦法官席更多元化，歐巴馬兩任任期內共提名了138名女性擔任聯邦法官，包括26名非裔、37名西班牙裔、21名亞裔和太平洋島民等，但政治評論家認為外界的阻撓，歐巴馬任內恐怕難通過。

(中時電子報)