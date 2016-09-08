美網》詹詠然混雙惜敗 止於4強

美網賽詹詠然（左）和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（右）在混雙準決賽落敗，止於4強。（資料照／劉雪貞提供）

打進美網混雙4強賽的我國女將詹詠然，台灣時間8日凌晨與搭檔辛蒙尼奇（塞爾維亞」繼續向準決賽叩關，對手是帕維奇（克羅埃西亞）／茜葛穆（德國）。可惜詹辛配最後以6(5)-7、5-7不敵遭淘汰，止於4強，也結束了本屆美網之旅。

首盤詹詠然／辛蒙尼奇在1-1平手後連丟4局，局數變成1-5，處於絕對劣勢。但接下來詹詠然／辛蒙尼奇卻神奇的連贏4局，扳成5-5平手。可惜兩人未能延續氣勢，局數6-6平手後進入搶7。詹莊很快以比數3-6落後，雖然救回2個盤末點，可惜最後仍以5-7落敗，丟了首盤。

第2盤開打後詹詠然／辛蒙尼奇先取得3-1領先，接著卻連丟3局，反而變成3-4落後。接下來雙方陷入拉鋸戰，戰至5-5平手後，帕維奇／茜葛穆連下兩局，以7-5力克詹詠然／辛蒙尼奇，盤數2比0過關，打進混雙冠軍戰。

(中時電子報)