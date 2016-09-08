美國德州發現新油田 價值可達2400億

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美國油氣勘探商阿帕奇公司（Apache）在德州西部發現一處新油田。(圖片取自newsobserver)

美國油氣勘探商阿帕奇公司（Apache）在德州西部發現一處新油田，儲量至少20億桶，估計最高價值可達800億美元(約台幣2400億元)，這可能是十年來最重大的能源發現之一。

阿帕奇公司7日在網站公布稱，這塊新油田產區命名為Alpine High位於大衛斯山附近，一直被地質學家忽視的地區。

阿帕奇公司表示，這塊油田據保守估計價值80億美元，甚至可能高出10倍。阿帕奇已開始在這一地區進行鑽探，早期的鑽井生產的天然氣多於原油，按目前的價格計算可提供利潤率達30%以上。

(中時電子報)