MLB》14連敗 紅人兩年沒贏過大都會

弗洛瑞斯在8局上的代打2分炮是大都會擊敗紅人隊的關鍵。（美聯社）

紅人隊碰到大都會，幾乎不知「win」字怎麼寫？8日又以3比6落敗，從2014年9月7日起苦吞對戰14連敗，換句話說，已經兩年沒贏過大都會隊了。

大都會「雷神」辛德加先發5局已用了95球，只好動用5名牛棚投手輪番上陣，包括「終結者」法米拉，總算保住辛德加的勝投，助他拿下第13勝（8敗）、自責分率2.48。法米拉記上第47次救援成功，繼續獨步大聯盟。

大都會贏球的關鍵是瑞耶斯、葛蘭德生、弗洛瑞斯擊出的3發全壘打，前兩人是陽春彈，弗洛瑞斯則於8局上揮出代打2分炮，從結果來看更具關鍵性。

大都會最近5連勝，在國聯外卡排名第3，僅落後第2名紅雀隊0.5場勝差，而紅雀稍後也有比賽。至於大都會連贏紅人14場還不是隊史紀錄，在1986-87年間，大都會曾連贏海盜隊15場。

(中時電子報)