任天堂搭上蘋果新機 股價嗨翻天
任天堂在蘋果發表會之後，受惠於今年將在iPhone和iPad上推出的新版超級瑪利歐遊戲，股價飆漲了超過28.79%到36.32美元。
根據Yahoo新聞報導，任天堂的股價在蘋果發表會之前約每股30美元，但在發表會揭露任天堂的經典遊戲超級馬力歐系列(Super Mario)，將會在今年底在iPhone和iPad上推出新版Super Mario Run後，股價迅速飆升。已在國內外引發瘋潮的手機遊戲《精靈寶可夢Go》(Pokemon Go)會在新的蘋果手錶上推出的消息，也助長了任天堂股價的漲勢。
任天堂今年因《精靈寶可夢Go》在全球廣受歡迎，股價已經上漲超過74%，即使該遊戲對任天堂的營收並沒有顯著益助，投資人在發現這點後一度使得任天堂股價大跌，但是這款遊戲仍舊顯示該公司還有一些強大的潛力。
今天這款在蘋果發表會上公布的Super Mario Run遊戲，就是任天堂自行開發的，而不是像《精靈寶可夢GO》一樣，雖主題是任天堂的遊戲但是是由Niantic公司開發。
截至今日，《精靈寶可夢Go》App已經被下載超過5億次，玩家也因此累積行走了超過46億公里。開發《精靈寶可夢GO》的公司Niantic執行長John Hanke說，該遊戲和蘋果手錶結合後，會和玩家每天的走路或跑步活動融合、取得最佳表現，這款搭遊戲預計在年底正式登上蘋果手錶。
(中時電子報)
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