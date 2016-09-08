宇宙人省吃儉用當「省長」　泡湖水凍僵皮皮剉

宇宙人首赴加拿大開唱。（相信音樂提供）

宇宙人首赴加拿大開唱。（相信音樂提供）

宇宙人首赴加拿大開唱。（相信音樂提供）

宇宙人日前赴多倫多、溫哥華舉辦專場演唱會，３人抓緊空檔欣賞當地風光，迷手遊「寶可夢」的貝斯手方Q誓言抓到美洲限定版「肯泰羅」，遲遲抓不到被主唱小玉笑虧：「限定版都還沒出現，學長就把網路分享器的頻寛用完了。」；３人置身湖光美景前時玩心大開，學外國人脫掉上衣，興奮衝下水才發現溫度僅４度，凍僵冷到皮皮剉。

由於當地物價嚇壞，第一天品嚐加拿大瘋薯、海南雞飯及墨西哥捲餅等美食後，３人立刻省吃儉用，到超市買麵包、咖啡、火腿當早餐，晚餐買便當分食，阿奎說：「因為外國人食物份量都很大，超市買四菜一湯的便當，２個就夠５個人分食。」自豪是加拿大「省長」。

他們應加拿大亞裔活動協會（ACSEA）邀請，在當地連唱２場，時差問題令他們困擾，小玉透露開場時覺得台上的樂器聲都離自己很遠，甚至一度懷疑其他團員彈走音，「不過台下歌迷的尖叫聲，讓我腎上腺素激升，精神全喚醒」。

他們18日赴杭州開唱，21、22日分別在廈門、深圳演出，相關訊息可關注宇宙人及相信音樂facebook官方粉絲專頁。

(中時)