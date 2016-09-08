美菲領袖短暫會晤 緊張情勢稍解

菲律賓官員說，美國總統歐巴馬和菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天短暫會晤，並且輕鬆交談，緩解了因杜特蒂先前談及歐巴馬時輕浮言論而引發的緊張關係。

美、菲2個長期盟邦的領袖原本定今天首度舉行會談，後來取消。

菲國外長雅賽（Perfecto Yasay）說：「我很高興雙方會晤。」

他說：「這是由於菲律賓和美國之間堅定和堅強的雙邊關係所致。」（譯者：中央社簡長盛）1050908

(中央社)