低壓帶影響 各地防局部豪大雨

中央氣象局表示，8日低壓帶仍影響台灣地區，全台降雨機率都偏高，西半部地區及宜蘭地區降雨時間會比較長，雨勢也比較明顯，在午後熱力作用加強下，各地都有局部大雨或豪雨發生的機會。

氣象局表示，8日低壓帶仍影響台灣地區，各地天氣不穩定，且低壓帶隨著瑪瑙颱風北上跟著北抬，全台降雨機率都偏高，尤其西半部地區及宜蘭地區降雨時間會比較長，雨勢也比較明顯，在午後熱力作用加強下，各地都有局部大雨或豪雨發生的機會，外出除了記得攜帶雨具備用外，也要隨時注意氣象局發布的最新天氣特報訊息，行車注意路況，低窪地區慎防淹水，到山區活動也要注意落石等現象，而有關降雨的分布情形可參考氣象局發布的定量降水預報；溫度方面，雲量偏多加上下雨的關係，白天高溫介於攝氏30至32度，夜晚清晨各地低溫則在25至27度間。

此外，氣象局提醒民眾，由於西南風增強，台灣東南部及中部以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖容易有8至9級強陣風，海上作業或海邊活動請注意安全。今年第13號輕度颱風瑪瑙位在日本南方近海，預計前往日本的朋友請留意航班資訊，雖然颱風逐漸遠離台灣，但在基隆北海岸及東北部沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。。

氣象局指出，8日全台及外島PSI多為良好等級，PM2.5為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050908

(中央社)