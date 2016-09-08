低壓帶影響天氣不穩 各地防局部豪大雨

今外出仍須記得攜帶雨具。 (達志影像/shutterstock提供)

受到低壓帶影響，今天氣仍不穩定，全台降雨機率偏高，西半部以及宜蘭地區將有明顯雨勢，其他地區也有局部大雨的可能，提醒住在低漥地區或欲前往山區活動的民眾，務必多加留意。

根據中央氣象局資料顯示，因低壓帶水氣隨著瑪瑙颱風北上跟著北抬，全台降雨機率都偏高，特別是西半部地區及宜蘭地區降雨時間會比較長，雨勢也比較明顯。在午後熱力作用加強下，各地也都有局部大雨或豪雨發生的機會，外出記得攜帶雨具。

明天(9日)雨勢會再更明顯，週六後到下週三(10日至14日)，降雨主要仍偏向在中南部地區，其他地區則以短暫陣雨或雷雨為主。

溫度方面，因雲量偏多加上下雨的關係，今白天高溫介於30到32度之間，夜晚清晨各地低溫則在25至27度間。

空氣品質方面，今各地及外島PSI多為良好等級，PM2.5為低等級。

(中時電子報)