被怒罵後 歐巴馬和杜特蒂握手言和了

據傳，歐巴馬在寮國的一場晚宴上遇到杜特蒂已握手言和。(圖片取自washingtontime)

菲律賓總統杜特蒂5日在記者會上，以「婊子養的」粗口飆罵美國總統歐巴馬，導致美國取消兩人在寮國舉行的東南亞國協峰會的會面，沒多久杜特蒂便公開發表聲明，表示對歐巴馬的人身攻擊感到後悔。最新消息指出，兩人在寮國的一場晚宴上遇到彼此，已握手言和，氣氛融洽。

東南亞國家協會領袖峰會歡迎晚宴登場，菲律賓總統杜特蒂將分別與美國總統歐巴馬及聯合國秘書長潘基文比鄰而坐，菲律賓外長亞賽（Perfecto Yasay）表示，兩人在等待晚宴入位時，互相握手並短暫交談了約2分鐘，會面氣氛相當融洽。

這也是杜特蒂第1次出國參加國際會議，就在失言風波後與歐巴馬相遇，想當然一舉一動深受關注，不僅成為鎂光燈追逐的焦點，也是大家茶餘飯後的話題。

(中時電子報)