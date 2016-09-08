觀光業者：跟最大市場做好關係有這麼難嗎？

陸客來台市場急凍，嚴重衝擊台灣觀光產業，行政院在本月6日舉行跨部會會議提出搶救觀觀光產業因應對策方與紓困方案，對於政府聽見業界心聲並快速回應，將於本月12日串連觀光旅館、旅行社、遊覽車與導遊等觀光產業業者發動凱道遊行的觀光產業自救會代表表示，「感謝政府釋出善意，但遊行活動仍將如期舉辦」。

觀光產業代表們表示，觀光相關產業涵蓋的範圍很大，因業種屬性互異，大家面臨的問題也不一樣，行政院目前提出的紓困方案，只能解決眼前、短期問題，故「912自救大遊行」時，各產業代表將各自發聲，讓政府「了解更深」。

不少觀光產業業者並表示，觀光產業現今面臨最大的問題關鍵在於「市場」。業者表示，有客人就有市場，有市場就有生意做。如今觀光市場沒客人是政府造成的，觀光業者面臨倒閉，觀光產業從業人員面臨裁員、失業，也是政府造成的，所以政府搶救觀光產業的根本要務仍是「把更多觀光客帶進台灣來」。更有業者私下表示：「跟最大客源市場做好關係有這麼難嗎？」。

行政院最新提出的振興觀光產業方案包括：衝刺國旅市場、鼓勵公務員使用國民旅遊卡消費、擴大對國旅市場實施獎勵優惠，以及對遊車業者提出融資紓困等。惟有觀光業者認為，這些方案只是「治標方案」，並非「治本政策」。

業者表示，融資紓困或貸款利息展延，「只能救急，無法救窮」，畢竟再久，該還給銀行的錢還是要還的，故根本解決之道，關鍵還是在「要有生意可做」。另外，振興國旅本就是該做的，但這只能擴大內需，欲無法為國家帶進更多外匯收入。

行政院提出的搶救觀光藥方，確實是在經過多次與業者代表溝通座談後，再透過跨部門會議整合推出的因應對策與方案，惟對於目前政府現階段提出的回應，觀光產業代表顯然認為，藥下得仍不夠重。

據了解，發動「912觀光產業自救大遊行」時的觀光產業自救會代表們，向政府提出的建議還包括：開放陸客來台中轉72小時免簽證，東協國家各國觀光客來台簽證再簡化，以及導遊配翻譯即可帶團等。另外，觀光產業代表亦希望行政院設專案小組並指對窗口，與觀光產業代表指定窗口長期對話與溝通，產官攜手一起度過觀光黑暗期，並協助業者脫貧。

(工商)