美網》5盤大戰錦織圭扳倒莫瑞 晉級4強

日籍好手錦織圭以3比2艱苦擊敗英國名將莫瑞，晉級美網男單4強。（美聯社）

大爆冷門！男單第6種子日本選手錦織圭8日經過5盤大戰，在8強賽以3比2（1-6、6-4、4-6、6-1、7-5）扳倒第2種子英國的莫瑞，報了里約奧運準決賽落敗的一箭之仇。準決賽錦織圭的對手將是第3種子瓦林卡與阿根廷非種子狄波卓之戰的勝方。

今天這場比賽首盤雙方1-1平手後，莫瑞連贏5局，以6-1輕鬆拿下勝利。第2盤雙方形成拉鋸戰，4-4平手後，錦織圭先保住發球局，再成功破發，以6-4扳回一盤。

第3盤雙方也是形成拉鋸戰，4-4平手後輪到莫瑞先破發成功，再保住發球局，6-4拿下這盤。第4盤和首盤的狀況類似，但輪到錦織圭發威，1-1平手後連贏5局，6-1輕鬆拿下第4盤。

決勝的第5盤雙方相互破發，錦織圭一度取得4-2領先優勢，但莫瑞接下來卻連贏3局，以5-4逆轉超前。但錦織圭立刻定下心來沉著應戰，先保發扳平局數；關鍵的第11局順利破發、12局再成功保發，以連贏3局之勢，7-5逆轉拿下第5盤，淘汰了奧運金牌、溫布頓冠軍莫瑞，晉級準決賽。

兩人在今天之前交手8場，莫瑞仍以7勝1敗佔上風，但此役卻輪到錦織圭揚眉吐氣！

(中時電子報)