結束聖和之旅 副總統：台梵邦誼歷久彌堅

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(中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）副總統陳建仁今天清晨結束「聖和專案」之旅返台，他表示，此行成果豐碩、一切圓滿成功，也共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。

陳副總統這次擔任總統蔡英文特使，展開「聖和專案」，並於今天清晨6時10分搭機返國。副總統伉儷下飛機時神采奕奕，揮手向媒體致意。

副總統在機場發表談話表示，聖和之旅一切圓滿成功，這次共有15萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻，場面相當盛大。

他也以代表團的身分向教宗表達，總統蔡英文與我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應。過程中也與十多國特使團團長彼此問候、寒暄。

副總統也談到，中華民國將基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由與促進世界和平中，不可或缺的伙伴，也共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。1050908

(中央社)