外媒認可 iPhone 7可望提前掀換機潮
美國科技大廠蘋果(Apple Inc.)新推出的iPhone 7雖然沒有大幅改變，但卻做了許多必要的改進，《華爾街日報》(Wallstreet Journal)認為，這款新機可能會讓現有iPhone使用者提前開始考慮，在明年iPhone推出十周年款式前就換手機，但是預估這股換機潮的幅度不會太大。
比起前代，iPhone7具備可讓使用者下水游泳的防水能力、光滑感倍增的黑色外觀和更長的電池續航力等微調的功能，都可能使得全球廣大蘋果迷好好考慮是否還要再等，明年iPhone十周年、蘋果推出有重大變革的iPhone時才換手機。《華爾街日報》指出，在飽和的高階手機市場中小改變也相當重要，iPhone 7已經具有足夠的吸引力，讓選擇提早換新機的消費者在蘋果推出十周年iPhone款時不覺得虧到了。
尤其是現在許多蘋果手機使用者，手上的iPhone已經用了將近兩年，這對現在任何智慧型手機來說都已經算相當久了。美國證券公司Timothy Arcuri of Cowen & Co.預估這些iPhone使用者所佔的比例將在明年秋天將達到44%。但《華爾街日報》並未預估大幅換機潮，因為美國許多電信業者已停止補助iPhone，所以現在想購買的人會覺得iPhone變貴了，並因此影響iPhone銷售，《華爾街日報》預估蘋果手機的銷售下一會計年度只會增加5%。
(中時電子報)
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