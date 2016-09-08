擔心產油國達成協議 油價漲至1週高點

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彭博報導，由於投資人正在解讀石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯發表的聲明是否意味著產油國將就提振市場油價達成協議，原油價格攀升至1週來高點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）10月交割價格漲67美分，報每桶45.50美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油11月交割價格漲72美分或1.5%，報每桶47.98美元。（譯者：中央社簡長盛）1050908

(中央社)