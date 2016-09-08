結束聖和專案清晨返台 陳建仁：祝台梵邦誼歷久彌堅

副總統伉儷下飛機時，神采奕奕，微笑著向揮手向媒體致意。（陳麒全攝）

陳建仁隨後在機場發表談話時表示，這次聖和之旅一切圓滿成功。（陳麒全攝）

陳建仁也談到，共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。（陳麒全攝）

副總統陳建仁8日清晨結束「聖和專案」出訪返抵國門，他在發表出訪感言時表示，「此行成果豐碩、一切圓滿成功，也共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。」

陳建仁擔任總統蔡英文特使，展開「聖和專案」赴教廷，參加德蕾莎修女封聖儀式。在結束行程後，於8日清晨6時10分搭機返國，副總統伉儷下飛機時，神采奕奕，微笑著向揮手向媒體致意。

陳建仁隨後在機場發表談話時表示，這次聖和之旅一切圓滿成功，這次共有15萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻，場面相當盛大。他也以代表團的身分向教宗表達總統蔡英文與我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應。過程中也與十多國特使團團長彼此問候、寒暄。

陳建仁也談到，中華民國將基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由與促進世界和平中，不可或缺的伙伴，也共祝台梵邦誼穩固踏實、歷久彌堅。

(中時)