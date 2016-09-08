9月8日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

遠雄退讓 合約不終止！「大巨蛋」不拆了

台北市政府為大巨蛋設下的3個月改善期限昨到期，遠雄集團昨天表達願配合法規完成大巨蛋，並送同意書給市府；北市副市長鄧家基說，「非常樂見遠雄的退讓跟轉變」，昨天律師團和相關局處立刻展開評估，今天上午將由市長柯文哲召開記者會，說明「大巨蛋合約暫不終止」的決定。

審基本工資 工商團體內鬨

在經濟部與勞動部的勸說攻勢下，原拒絕出席今天基本工資審議委員會的7大工商團體，態度鬆動！商總副理事長許舒博昨晚表示，會有2～3個單位代表將出席，政府應該考量目前經濟情勢，不能調得太高，如果要調漲，希望在合理範圍內。據了解，工商團體最多只能接受600元。

台鐵司機不罷工 秋運安了

台鐵中秋節車票幾已完售，但台鐵司機員日前連署依法休假，要求台鐵改善血汗環境，5日起一連3天與台鐵展開第二波協商，各項訴求已有初步共識，昨決議持續協商至台鐵10月20日大改點後，秋節疏運將正常上班。

蘋果日報

校門口 惡狼擄女性侵

太可怕，國三女生校旁百米遇惡狼強擄性侵！苗栗一名國三女生周一放學，遇陌生人搭訕幫忙撿東西強擄上車，遭強灌藥物性侵，女學生機警向歹徒佯稱尿急，被載到速食店才趁機報警脫身。警昨至彰化逮捕惡狼，他辯稱女學生是網友，怕她「第一次會痛才餵藥」，警查無兩人通訊紀錄，痛斥歹徒狡辯，「根本是隨機擄人！」訊後依加重強制性交等罪嫌送辦，檢方聲請羈押。

iPhone7揭曉 傳台灣中秋開賣

蘋果新品發表會台灣時間今凌晨1時起在美國舊金山舉行，截至2時大會端出第一個驚喜是任天堂和蘋果合作，將在Apple Store推出經典遊戲《超級瑪利歐》；將有2種版本新iPhone，先前電信業者透露台灣可能會列入首波開賣國的訊息，在截稿前無法證實。有爆料進一步指，台灣可能於9/16中秋連假開賣。市場推測，若消息屬實可能是為明年直營店試水溫。

樂陞董座列被告 當庭痛哭

日商百尺竿頭購併樂陞科技（3662）毀約後，樂陞股價連6天跌停，市值蒸發54億元，檢調已立案追查有無違反《證交法》、詐欺等犯行，而樂陞董事長許金龍昨主動向調查局新北市調處說明收購案過程，但檢察官訊後當庭將許改列被告，許聞言大哭：「我的一切都沒有了！」

聯合報

基本工資 不會1毛不動

行政院副院長林錫耀昨與七大工商團體代表會面，就基本 工資及勞工「一例一休」等議題交換意見，商總副理事長許舒博轉述會談結果，工商團體同意今天的基本工資審議委員會，可微幅調漲基本工資，「不會一毛都不動」，但要求本勞與外勞應該脫鉤。林錫耀也回應工商團體的疑慮表示，行政院堅持一例一休與全國放假一致性，「這樣的政策很明確」。

觀光慘業912上街頭

陸客來台人數出現斷崖式下墜，觀光產業將發起史上首次街頭運動，百萬觀光產業自救會串聯旅館、旅行、遊覽車、導遊等11個相關產業公會，宣告9月12日將上街訴求「要生存、有工作、能溫飽」，自救會強調，這次活動預計有萬人響應，希望政府能正視觀光產業的聲音，思考如何輔導產業轉型，重視觀光產業現在面臨的困難。

宋楚瑜任APEC特使 竹籃打水一場空？

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會將於十一月廿日在秘魯首都利馬登場，蔡英文總統已邀親民黨主席宋楚瑜擔任總統特使，大陸國台辦昨對此沒回應。涉台學者指蔡政府若不接受九二共識，擬推薦過去藍營人士出席ＡＰＥＣ破解當前兩岸僵局，最後仍可能是「竹籃打水一場空」。

自由時報

生產變癱 洗澡又被燙死 醫院判賠343萬

慘！生產變癱婦，洗澡竟又不幸被燙死。一名吳姓婦人二十二年前在新北市公祥醫院生產時竟變癱瘓，院方原承諾照顧到她康復為止，不料十八年後，護士和兩名清潔人員幫吳婦洗澡時，卻又因水溫過高，害吳婦燙傷死亡。吳婦的丈夫和母親提告求償，最高法院維持高等法院見解，判決醫院和護士及清潔人員應連帶賠償婦人家屬三百四十三萬七千六百廿元定讞。

楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血

繼兆豐金控兼兆豐銀行董事長改由張兆順接任後，行政院昨核定，由華南銀行總經理楊豊彥接任兆豐金控兼兆豐銀行總經理，取代現任總經理吳漢卿；兆豐銀公股董事也將全面撤換，兆豐金董事也會部分撤換，最快今日公布新董事名單。

扣押百尺資產 投保︰大咖快登記

樂陞案造成投資人重大損失，投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）董事長邱欽庭昨呼籲，雖然已有五千人來申訴，但現在投保中心要先進行假扣押，因此希望參與公開收購的樂陞股東八日起到投保中心辦理求償登記，而且「越大咖越好」！

(中時電子報)