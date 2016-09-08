投資人思考貨幣政策走向 美股漲跌互見

我要評比

美國股市漲跌互見，主因投資人思考美國聯邦準備理事會（Fed）在經濟數據好壞參半後，貨幣政策的走向。

道瓊工業指數跌11.98點或0.06%，報18526.14點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲8.018點或0.15%，報5283.926點。

標準普爾500指數跌0.32點或0.01%，報2186.16點。

費城半導體指數跌5.8965點或0.73%，報799.1985點。（譯者：中央社簡長盛）1050908

(中央社)