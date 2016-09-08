吳彥祖「濕身」代言 推薦香港藍色假期

豪華郵輪船上休閒運動設施多樣，喜歡運動的吳彥祖在郵輪上親身體驗衝浪摩擬器帶來的刺激感。(圖／香港旅遊局)

吳彥祖化身旅遊達人在推廣香港的「藍色假期」時，在豪華郵輪的異國餐廳享受美食。(圖／香港旅遊局)

為吸引更多遊客赴香港搭郵輪旅遊，香港旅遊局邀請著名影星吳彥祖拍攝「藍色假期」平面專輯，以及及宣傳短片。(圖／香港旅遊局)

豪華郵輪上不乏有刺激的休閒娛樂設備，吳彥祖體驗了利用強力氣流會將人推向高處的室內跳傘設備。(圖／皇家加勒比國際遊輪)

郵輪還備有能180度左右擺動的圓形玻璃觀景台，可以在高空盡情飽覽360度無敵海景，或是欣賞日落或滿天星斗。(圖／皇家加勒比國際遊輪)

搭郵輪旅遊可在船上的豪華劇場欣賞拉斯維加斯級的歌舞表演。(圖／麗星郵輪)

豪華郵輪如海上渡假村，除休閒娛樂與運動健身設施外，並有SPA可供乘客使用。(圖／冠達郵輪)

為了凸顯香港在亞洲郵輪旅遊市場的樞紐地位，並吸引包括台灣在內的郵輪旅客赴香港搭乘世界頂級郵輪，體驗豪華的藍色海洋假期，今年開始全力推廣郵輪旅遊的香港旅遊局，邀請著名影星吳彥祖為香港旅遊局拍攝「藍色假期」平面專輯及宣傳短片，向台灣、中國內地及東南亞地區的旅客，介紹郵輪旅遊的精采體驗，以及香港的文化和特色景點，希望吸引更多旅客赴香港搭乘郵輪，同時暢遊香港，深入探索香港多元化的旅遊體驗。

設施多樣齊全的豪華郵輪，就是一海上度假村，除了有休閒、娛樂、健身與美容等多樣設施，船上更有各式美食餐廳與購物中心，甚至還有特色水上運動供遊客體驗。在拍攝過程中，吳彥祖由海上玩到陸上，全方位、多面向地感受到郵輪假期的獨特魅力。一向喜歡水上運動的吳彥祖，在郵輪上親身體驗模擬衝浪器，大讚刺激好玩。他還向拍攝團隊表示，希望日後有機會試玩海底觀光器和室內模擬跳傘等刺激玩意。

亞洲郵輪旅遊市場近年快速成長，喜歡搭郵輪旅遊的旅客年齡層也愈來愈年輕，在累積足夠旅遊經驗後，許多家庭客層亦選擇搭郵輪嘗試並體驗新的旅遊型態。擁有多元觀光旅遊資源與中西文化交融特色，以及絕佳交通地理位置的香港，看準了國際觀光旅遊大趨勢積極展開建設，而在香港全新「啟德郵輪碼頭」正式啟用後，更成功吸引了世界國際級郵輪來到亞洲，並讓遊客從香港登船出發從事海上假期。

香港旅遊局表示，自從座落於維多利亞港的「啟德郵輪碼頭」啟用後，台灣旅客不必再長途跋涉到歐美體驗頂級郵輪旅遊，只要來到70分鐘飛行時間的香港，就能輕鬆登船，還能在郵輪旅遊開始前或結束後安排香港之旅，感受國際大都會的城市魅力，不論是購物、美食、主題樂園、離島觀光或是香港地道文化體驗，都能感受香港的觀光魅力。

除了演員外，吳彥祖並兼有導演、監製甚至老闆等多重身分，工作與事業非常忙碌。在接受香港旅遊局邀請推廣「藍色假期」的拍攝作業後，吳彥祖除感受到忙裡偷閒的重要，並充分體驗到郵輪旅遊的魅力。

吳彥祖表示，拍了這麼多年的戲，有機會在郵輪甲板上看著藍藍的海與藍藍的天，感受溫柔的海風，躺在按摩池內看電影，或是在郵輪 劇場內欣賞世界級表演，讓自己覺得應放緩工作步調，追求身心平衡，進而專注做好每件事。

吳彥祖分享自己的郵輪體驗指出，郵輪就像是一座海上豪華度假村，從踏上甲板第一刻開始，自己就被眼前迷人的一片藍深深吸引，海風與海浪並交織出悠閒氣息。走進郵輪內，則可以品嚐環球美食，在各式各樣的設施及活動中暢快玩樂、揮灑汗水。最讓他喜歡的則是，即使穿梭不同的旅遊目的地，也不用轉換酒店及收拾行李，可盡情欣賞沿途風景，萬般寫意。

吳彥祖很喜歡運動，郵輪上多樣的運動設施讓他大呼過癮。事實上，隨著大型郵輪不斷誕生，郵輪上的運動與娛樂設施也愈來愈精采，乘客在可在郵輪體驗人工衝浪、水上滑梯樂園，甚至在郵輪上攀岩、打場迷你高爾夫、跳上刺激好玩的碰碰車，化身車手橫衝直撞。

此外，目前已有豪華郵輪設計出利用強力氣流，將人推向高處的室內跳傘設備，以及最新的深海觀光器，從水面玩到水底，多角度感受海洋的魅力。有的郵輪還備有能180度左右擺動的圓形玻璃觀景台，可以在高空盡情飽覽360度無敵海景，或是欣賞日落或滿天星斗。

豪華郵輪的餐飲服務也非常精采，乘客想嚐中菜、日本菜、義大利菜、印度菜，甚至連分子料理都有，選擇很多樣。即使半夜肚子餓了，也可以享受客房服務。晚上睡不著或不想睡，則可以與好友一起到郵輪上不同主題的酒吧，聊天喝飲料或吃點小食。

為了豐富海上假期內容，不少國際郵輪會不定時開設品酒班、烹飪班、瑜珈班及名人講座等精采活動，旅客人在假期中也可以輕鬆學習，自我提升。而還有來自世界各地的頂尖表演者，帶來不一樣的海上娛樂體驗。表演節目種類多元化，包括百老匯式歌劇、舞蹈、魔術表演及演唱會等，多姿多采。

香港旅遊局指出，香港憑亞洲中心的地理位置、四通八達的航空網路，以及世界級的基礎建設，將持續開發各種具吸引力的旅遊產品，而作為亞洲郵輪旅遊樞紐，香港更歡迎台灣旅客到香港搭郵輪並探索世界。

(工商)