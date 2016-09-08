Fresh Taiwan進擊東京 展現台灣文創實用與美學

「Fresh Taiwan」台灣館參與國際重要文創展會，協助國內文創業者進軍國際市場，帶領優質品牌廠商走向世界。（林宜靜 攝）

文化部從2012年起，每年以「Fresh Taiwan」臺灣館形象參與國際重要文創展會，協助國內文創業者進軍國際市場，帶領優質品牌廠商走向世界。9月7日至9日的「東京國際禮品展」，文化部將與臺中市政府的「Vibrant Taichung」參展團隊合作，以大台灣館的形象及以「溫馨生活」的策展方式，展現臺灣文創商品溫暖的材質與質地

9月7日上午臺灣館舉行開幕媒體交流會，向媒體及邀約的國際買家介紹臺灣參展品牌與商品，駐日本代表處郭仲熙副代表和文化部駐東京臺灣文化中心朱文清主任均親臨現場參觀精彩產品，並勉勵參展的台灣團隊以優質的生活美學向國際傳遞台灣文化的質感，並觀摩日本專注細節、追求完美的職人精神，豐富台灣的創意，增強台灣的國際競爭力。

Fresh Taiwan累積歷年國際參展經驗，嘗試在展會之後與當地通路合作辦理實體通路展售活動，測試消費者反應。今年「Fresh Taiwan」與「Vibrant Taichung」的參展品，將分別與具有創意生活空間代表性的代官山蔦屋書店，以及日本大型連鎖生活雜貨商店Loft合作，於9月10日至9月25日舉辦短期的快閃店（Pop-up store）展售活動，強化臺灣文創產品在日本市場知名度，並協助臺灣文創業者實際操作日本市場小量採購、集貨供銷的交易模式。文化部期望藉由與優質通路的合作，促成未來長期合作，擴大臺灣品牌在日本市場知名度。

大臺灣館共計有17家文創品牌參與，包括曲率實驗、目逆設計、木趣設計、翔詠設計、唯光科技、愛心進、木匠兄妹等等。今年的參展品尤其強調實用與美學並存的細節設計、材質的全新混搭，以及與社區、土地結合的文創精神。例如「晏誠設計」運用熟稔的「金繕」修補技術，藉由掌握金屬化學特性，不隱藏破裂的痕跡，讓裂痕成為重塑器物的關鍵角色創；「目逆設計」經多方實驗水臘與顏料的溶合性，開發出討喜可愛的金魚、小鹿等造形水蠟。

「創夏設計」跨越天然素材的界線，將石材與輕薄畫上等號，發表了原石系列的筆記本，以獨一無二的天然石紋，使每本筆記本都有著獨立且純粹的個性; 「噐質設計」擁有獨特細緻的水泥複合材配方，讓對清水混凝土建築的美好感動延續到裝飾居家;「大器創意」的JinGoo讓傳統陶瓷工藝精神重現於鳥殼，擁有美麗紋路卻常不被看重的臺灣相思木化身鳥籠木框，組成具備藍芽音響功能的精美設計燈飾；「曲率實驗工作室」打破傳統錫工藝的製造流程，創造出自然材鑄造法，複製木紋和布紋等自然肌理，打造出醇酒球等餐飲用品及飾品；「凌晨工作室」利用傳統藺草編織而成的男士領結「藺結」，結合苗栗山腳社區阿嬤級的工藝師手藝，讓這項傳統手工業有了更精緻的表現。

本年度參與「Fresh Taiwan」文創品牌。（林宜靜 攝）

【展覽資訊】「2016東京國際禮品展（TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW）」

●展期 : 2016年9月7至9月9日

●時間 : 9月7-8日 10:00-19:00/9月9日 10:00-17:00

●地點 : 日本東京國際展示場Tokyo Big Sight - Reception Hall(ACTIVE CREATORS) 会072

●地址 : 東京都江東區有明 3-11-1

【FRESH TAIWAN Ｘ 代官山蔦屋 ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ】

●展期 : 2016年9月10日(六)至9月25日(日)

●地點 : 代官山蔦屋書店2號館一樓

●營業時間: 07:00-02:00(翌日)

●店址: 東京都涉谷區猿樂町16-15

(中時電子報)