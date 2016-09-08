教宗心懷中國牧靈夢 宗教事務難脫政治

副總統陳建仁訪問教廷，為邦誼下了「良好永續」的評語。從現有跡象來看，與其擔心台梵邦誼生變，不如思考在教廷對中國大陸抱有強烈牧靈意志當前，如何創造「非零和」局面。

教宗方濟各（Pope Francis）自2014年就任以來，在多項議題上顯露出深切的改革企圖，他不忌諱地觸碰神職人員性侵兒童、黑金等艱難議題，與中國大陸在宗教事務上的歧異也是其一。

方濟各是耶穌會教士，而耶穌會與中國淵源長久且深入，是最積極進入中國傳教的修會之一。

歷史上，多名耶穌會修士從中國政權中心著手，希望達到傳教目的，諸如利瑪竇、湯若望、南懷仁、郎世寧；方濟各身為耶穌會教士，把在中國大陸牧靈一事列為重點事項，也很合理。

近幾個月，外媒和評論文章直指梵蒂岡與中國大陸組成工作小組，商議解決雙方在主教任命權、赦免未獲梵蒂岡核可的中國大陸主教等宗教事務上的長期齟齬，甚至有建立正式外交關係的風聲。

消息未經官方證實，但也未見否認，況且教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）與中國大陸外交部發言人華春瑩於8月底先後公開表示願意改善彼此關係，教廷與中國大陸拉近關係幾成定局。

陳副總統此行訪問梵蒂岡，主要是出席德雷莎修女（Mother Teresa）的封聖典禮，但在梵蒂岡與中國大陸關係趨於和緩的時刻，難免需要透過高層會晤向國內傳達「邦誼穩定」的訊息。

陳副總統4日與帕洛林會晤，5日以新聞稿方式告知媒體，據駐教廷大使館轉述，帕洛林僅說明基於牧靈須與中國大陸對話、且對話是在宗教事務上，未特別強調與台灣的邦誼。

但台梵雙方本就把這次的訪問主軸訂為宗教性質，教廷與台灣交往的態度也一向低調，並不令人意外。

陳副總統此行訪問教廷，數度提到台梵共享民主、自由、人權、人道的核心價值，並非虛言，「價值同盟」也不只是口號，因為教廷與台灣部分邦交國不同，既不需要台灣提供經濟援助，也對台灣無他求。

正因如此，教廷以「牧靈」做為與中國大陸改善關係的理由，若為此而傷害與台灣的關係，本身就是矛盾，否則台灣的30萬名天主教徒及更多尚未聞道之靈，將無所適從。

涉外官員私下表示，過去3年未有樞機主教訪問台灣，今年卻有3位，包括教廷教育部長韋薩迪（Giuseppe Versaldi）、菲律賓樞機主教兼國際明愛會主席塔格萊（Luis Antonio Tagle），以及將於9日訪台的耶路撒冷聖墓騎士團總團長歐布賴恩（Edwin Frederick O’Brien），雙邊往來仍然密切。

一名已退休的資深外交官40年前派駐教廷時就已聽聞「台梵可能斷交」的說法，40年過去，雙邊仍然維持關係且互訪頻繁，顯示對台梵關係的揣測是杯弓蛇影成分居多。

陳副總統在羅馬受訪時說，他瞭解世上的天主教徒都應歸於教宗牧養，也希望中國大陸能擁有信仰自由和傳教自由、主教能得到教宗派任和祝福，若有一天如此，「這對聖教會和大陸人民來說都是祝福」。

從歷史可知，宗教事務向來無法避免與政治綁在一起，尤其在中國大陸更是如此，所謂「對話只在宗教事務上」的說法，實際上難以令人信服。

但與其擔心友邦關係生變，不如思考台灣是否能創造外交部次長吳志中所言「非零和」局面的有利條件，更為實際。1050908

(中央社)