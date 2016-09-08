【誠品講堂】免費開放國高中生參加 音樂、電影學新知

【誠品講堂】風格課程透過實務手作2017年的個人月曆，讓學員親自學習選擇材料、顏色，體驗自製紙本月曆，具體實踐課程所學。（誠品提供）

流行音樂裡經常被用到的手法Sampling，是一個什麼樣的呈現?如果想開一家小店，品牌要如何打造經營、怎樣說故事？台北市南機場夜市遠近馳名，但是很多人問，明明現在沒有機場，為何叫「南機場」呢? 這些疑問，歡迎您到誠品最經典的深度講學【誠品講堂】找答案。此外，誠品一萬天邀請年輕世代參與，提供部分課程名額免費讓國高中生上網報名參加。

58期即日起開放報名，品墨良行負責人王慶富與您分享設計實務及品牌經營；擔任過九次金曲獎評審的資深樂評人袁永興，帶您解構流行音樂中產業面貌; 對台北最熟悉的史料專家高傳棋，帶您實地遊讀台北原址。即日起至9月11日，誠品講堂提供早鳥75折優惠，累積品味鑑賞與經營的功力。

這期課程最受關注的，還有主講經典閱讀的楊照老師，將帶領學員細讀日本現代文學太宰治的《人間失格》與大江健三郎的《換取的孩子》，一起理解高度集體化的日本社會，如何發展出尖銳的個人主義信念。觀點獨到的影評人馬欣，則透過電影中的社會病灶與人性解剖，映照出當代社會的變動與個人自我追尋。

首次到誠品講堂開講的王慶富認為風格即是生活態度，將分享打造小店品牌經營的關鍵要素。（誠品提供）

小店經營實務分享 上班族品味風格創業教戰手策

首次到誠品開講的品墨良行負責人王慶富，原就讀食品營養科系，工作則從印刷廠開始，他以自身經歷出發，認為風格即是生活態度，最後他更透過風格創業打造自己的小店。課程從基本的設計美感養成談起，透過設計實務的分享，分享打造小店品牌經營的關鍵要素，是小資族建立個人風格的開始，更是學習風格創業的第一手教戰手策。

風格課程更透過實務手作2017年的個人月曆，讓學員親自學習選擇材料、顏色，體驗自製紙本月曆，具體實踐課程所學。擔任過九次金曲獎評審的資深樂評人袁永興，將解構音樂產業面向不僅包含音樂本身，在網際網路時代，還擴展至表演藝術、明星周商、AR擴增實境技術等視效科技，課程透過對各時期音樂取樣的瞭解，探討這個聽覺產業，如何透過嶄新元素，轉變為一個視覺產業。

本期【誠品講堂】授課老師。（誠品提供）

一窺黃昏故鄉的原所在 走讀百年台北三市街

歷史走過城市空間，積累下許多不為人知的故事。首次於誠品講堂開課的高傳棋，將帶領學員走出教室，實地遊讀台北老城的空間原址，重新認識這座城市的紋理與時空故事。知名閩南語歌曲《黃昏的故鄉》，黨外時期是流落異鄉的台灣人，最常吟唱的精神歌曲，歌曲描寫的山河溪水，原來就在台北加蚋仔與大龍峒。

台北三市街，包含艋舺、大稻埕、以及俗稱城內的台北府城，自1885年一直到1970年近百年時間，一直都是大台北地區的發展重心，直到商圈轉移東區才逐漸沒落。以夜市聞名的南機場，原是日據時期台北廳行政區馬場町的練兵場，戰後由於機場關閉，原址興建許多眷村，雖然機場不復存在，相較北端的松山機場，大家仍以南機場稱呼。這些台北老城的空間秘密，將於誠品講堂一一揭曉。

(中時電子報)