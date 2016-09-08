日媒報導 江宏傑已與福原愛登記結婚

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我國桌球代表隊選手江宏傑。(本報資料照,陳信翰攝)

日本桌球女將福原愛與台灣選手江宏傑相戀。(本報資料照,陳信翰攝)

根據8日出版的日刊スポーツ報導，日本桌球女將福原愛已經與台灣桌球國手江宏傑結婚，兩人本月初在東京完成登記，兩人皆為27歲。

日媒《女性自身》雜誌曾爆料日本桌協阻撓二人好事，已被中國大陸環球網查證為不實報導，福原愛與江宏傑最終還是修成正果，日桌協也沒有表示意見。

江宏傑出生於1989年2月22日(新竹市)，福原愛生於1988年11月1日(仙台市)，福原比江略長3個多月。

(中時電子報)