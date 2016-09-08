火吻後第一個生日 唐安琪「復健痛到哭了」

唐安琪分享復健的心路歷程。(圖／翻攝自唐安琪微博)

日本女團「AKB48」的海外姊妹團「SNH48」成員唐安琪，日前和朋友朋友在咖啡廳聚餐時，不慎發生火吻意外，全身80%灼傷，現正積極做復健的她，7號剛好是她的24歲生日，她也在微博發文分享一路來的心情，令粉絲好心疼。

唐安琪因為復健疼痛，讓她心情不是很好，還因此哭了，可是想到粉絲的支持，她只能咬牙再堅持，而7日剛好是她的生日，她也坦承「也許這是我過得最艱難的一個生日」，但收到很多祝福和關愛，讓她即使被疤痕緊緊遏制住，也會努力衝破阻礙，「讓它們成為我的勛章。」

此外，她前幾天也透露能自己吃飯和自己走動，還在8月底做了近視矯正手術，算是給自己的生日禮物，她努力復健，希望能早日回到舞台上。

(中時電子報)