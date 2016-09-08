台客中秋遊澳門，玉兔花燈萌翻眼

「澳門花燈節」，即日起至10月10日在壹號廣場海濱長廊舉行。(圖／澳門旅遊局)

「澳門花燈節」的點睛之作是一件長18公尺、高11公尺的巨型充氣玉兔。(圖／澳門旅遊局)

為慶祝中秋節，由澳門旅遊局及澳門壹號廣場合辦的「澳門花燈節」，即日起至10月10日在壹號廣場海濱長廊舉行，展出超過40件閃耀奪目的玉兔花燈。展覽由著名澳門土生葡人建築師及藝術家馬若龍（Carlos Marreiros）及多位港澳及北京藝術家攜手設計製作，將傳統中國習俗與現代充氣裝置藝術結合，並以此公共藝術項目改造海濱空間，為今年中秋節增添佳節氣氛。

除玉兔花燈展演，「澳門花燈節」更有一系列的活動，包括南灣遊湖或品嚐精緻美點，觀賞璀璨的澳門國際煙花比賽匯演及迷人夜景，在皎潔月色下綻放中秋美滿、人月團圓的佳節氣氛，澳門旅遊局歡迎台灣客利用中秋連假赴澳門過節。

「澳門花燈節」的點睛之作是一件長18公尺、高11公尺的巨型充氣玉兔，將傳統玉兔花燈的形象設計成玩味十足的藝術裝置映襯海旁景色。此藝術裝置的設計靈感源於2010年上海世界博覽的澳門館，其設計意念源於馬若龍兒時與家人共賞傳統花燈的美好回憶，以這個中國傳統節慶活動象徵團圓美滿。

馬若龍表示，這隻超巨型、色彩繽紛和發光的『小兔花燈』曾在2010年上海世界博覽會歡迎過許多來賓。而在首度舉辦的『澳門花燈節』，此作品亦將完美呈現團隊的創意精神，以這些活靈活現的花燈雕塑慶祝人月兩團圓的中秋喜悅。馬若龍對自己能與一同參與的藝術家為遊客展示自己的作品都感到非常興奮，並希望透過作品燃亮大家內心的美好祝願。

壹號廣場與澳門半島熱鬧熙攘的旅遊中心區僅咫尺之遙，「澳門花燈節」將會安排一系列節慶活動，讓賓客在晚上乘坐小船遊湖的同時可享受精緻美點。配合中秋賞月雅興，賓客可在恬靜的南灣湖上泛舟賞月，飽覽澳門半島的壯麗景緻，更可觀賞精彩絢爛的澳門國際煙花匯演。遊船服務為9月10、15、24日及10月1至7日晚上6點至10點，費用為每船300元澳門幣 (約新台幣1,250元)、每人50元澳門幣 (約新台幣210元)，詳情可逕洽澳門壹號廣場。

另外，澳門特別行政區政府旅遊局在台公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，計劃前往澳門旅遊的台灣客可索取相關資訊。

(工商)