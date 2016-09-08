巴西獨立紀念日 左派示威反新政府
今天是巴西獨立194年紀念日，反對泰梅爾政府的左派和社會運動人士，趁機在全國各地遊行示威，高呼「泰梅爾下台！」
97獨立紀念日是工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）8月31日遭參議院彈劾、泰梅爾（Michel Temer）就任總統後，泰梅爾首次在巴西公開露面。
泰梅爾在8月31日當晚飛往中國大陸，參加20國集團（G20）領袖高峰會，6日返回巴西。
泰梅爾今天沒有配戴總統綬帶，也沒有乘坐共和國總統在獨立紀念日遊行使用的勞斯萊斯敞篷轎車，而是乘坐1輛普通轎車在上午9時抵達首都巴西利亞遊行會場。
一抵達會場，看台上的部分觀眾即高呼「泰梅爾下台」和「政變者」；也有觀眾鼓掌高喊「共產主義者下台」和「我們的國旗永遠不會是紅色！」
反對泰梅爾的20歲大學生柏托（Lucas Bertho）說他並非工黨人士，也不是捍衛羅賽芙，「但選民既然投票給羅賽芙，也等於投票給其代表的政權；既然工黨執政無能，就應該盡快舉行新的總統選舉。」
除了巴西利亞，社會運動和工會組織也透過社群網站號召，在聖保羅和里約熱內盧等數10座城市示威遊行。
聖保羅州長奧克明（Geraldo Alckmin）表示，示威雖屬合法行動，也訴諸民主權利和自由人權，但是必須遏阻破壞公共和私人財物，也須確保社會大眾安全。1050907
(中央社)
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