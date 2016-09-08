美網男單 錦織圭拍落莫瑞晉4強

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日本網球一哥錦織圭爆冷擊敗「英國希望」莫瑞，闖進美國網球公開賽男單4強。錦織圭在戰情緊繃的最後1盤沉著應戰勝出，再兩勝即可成為首位贏得大滿貫單打金盃的亞洲男子選手。

法新社報導，錦織圭戲劇性地以1比6、6比4、4比6、6比1、7比5逆轉勝，鏖戰近4小時擒伏溫布頓兼2012年美網冠軍莫瑞（Andy Murray）。

接下來，26歲的錦織圭將面對2009年美網金盃得主戴波特羅（Juan Martin del Potro）和大會第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）之間的勝方。

錦織圭於賽後說：「場上非常緊張，可是我試著保持冷靜，真的不容易。」這是錦織圭生涯第2次搶進大滿貫4強賽，他2014年一路站上美網亞軍位置。

路透社報導，錦織圭第5盤第11局以優異反射來回穿梭破了對方發球局，並在第12局自己發球局完成逆轉霸業。

在這場互破17個發球局的比賽中，錦織圭拿下與世界排名第2好手莫瑞8次交手的第2勝。（譯者：中央社蔡佳敏）1050908

(中央社)