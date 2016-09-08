iPhone 7 全新突破 台灣首波16日開賣
(中央社記者張克怡舊金山7日專電) 蘋果年度發表大會今天在舊金山登場。新的iPhone 7和iPhone 7 Plus首度亮相，具備10大重要突破。新推出的無線耳機為熱門話題，價格與iPhone 6S一樣。台灣列首波16日開賣。
蘋果公司於當地時間7日上午10時的發表會上宣布，iPhone 7 和iPhone 7 plus 將於全美9日開放預購，台灣，香港及中國等28個地區也將於16日開始第一批銷售。
蘋果執行長庫克在大會中說，今天發表的產品是他們最棒的設計。新的iPhone7，全新功能的蘋果手錶及智能產品都將提升生活機能，鼓勵民眾運動習慣。
這次的10大更新內容包括：
1. 推出無線耳機。沒有耳機插孔的新iPhone。由Lightning port傳輸孔取代。隨機附送無線耳機與3.5mm/Lightning轉接器。耳機可以聽5小時，放進耳機盒內充電。
2. 五款色系中新添了如鋼琴般光亮的曜石黑色及霧面黑，保留了玫瑰金，銀白與金色。有4.7吋、5.5吋兩款螢幕尺寸。
3. 以32GB、128GB、256GB三種儲存容量取代原本的16GB，64GB和128GB。價格不變。
4. 照相功能：提升光度感測器，強化光線不足時拍攝效果，可呈現立體亮麗原色。iPhone 7 plus 將配備雙鏡頭，具備光場相機功能，能簡單拍出景深。同時可迅速放大。從2個增至4個LED閃光燈，可提供冷暖色光。
此外，其他改變包括：新的Home鍵，立體音響效果，防潑抗水及防塵等功能。
發表會歷時2小時結束。會後不少民眾表示會馬上預定。但也有人說要等待明年推出的iphone 8，預計在外型上會有更大的突破。1050908
(中央社)
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