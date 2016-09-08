菲緝毒署破地下製毒廠 逮7大陸人

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菲律賓緝毒署及警方在呂宋島中部1處養豬舍旁邊的倉庫內，破獲「地下」製毒廠，逮捕7名中國大陸人。

緝毒署今天在新聞稿中說，幹員昨天突襲了這座位於班巴加省（Pampanga）馬加蘭鎮（Magalang）的製毒廠，距馬尼拉約100公里。

製毒廠設於遼闊的農田當中，主建築是1座倉庫，旁邊有1座飼養上千頭豬的豬舍，利用豬的味道掩飾製毒過程產生的氣味。

緝毒人員破門進入倉庫後，發現製毒廠設在裏面的地下室，在烤箱中發現的半成品可以成為大約30公斤的安非他命。

7名中國大陸人被逮捕，押回緝毒署位於馬尼拉的總部接受調查。除了這7嫌以外，倉庫內的5名年介7歲至15歲的未成年大陸人，也一併被帶回，他們是嫌犯的子女。

緝毒署2個月前接獲倉庫員工密報，經過一段時間的監控，成功破案。

中華民國駐菲代表處已與緝毒署聯繫，證實沒有台灣人被捕。

菲國已廢除死刑，製造毒品可判終生監禁，但菲律賓政府現正強力掃毒，拒捕者有可能被執法人員當場擊斃，駐菲代表處籲國人勿心存僥倖。1050908

(中央社)