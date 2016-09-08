王菲明開記者會！又傳VIP能獲名牌包
王菲年底開唱謠言滿天飛，但她經紀人證實如果要開，也僅有一場。據悉時間選在年底、上海開唱，而明天王菲的記者會也讓歌迷擔心是空歡喜一場，不過大陸媒體已經陸續曬出邀請函，還有人拍到演唱會已打廣告，但又有消息傳出該場演唱會不公開販售的VIP票，有機會還能拿到名牌包。
王菲年底演唱會消息不少，可多半都被證實是假的，就連先前盛傳最貴票價要7千人民幣(約3.5萬台幣)也被指是謠言，據悉票價仍未確定，一切都得等記者發布會才能確認。
不過昨陸續有大陸、香港媒體曬出記者會邀請函，還有網友在北京街頭一家酒店外看到王菲演唱會廣告，讓許多歌迷相當興奮。只是現在又有傳聞指，王菲演唱會的VIP票券，將會隨票附贈名牌包，讓不少網友為之瘋狂；但有鑑於先前假消息太多，是否真的有所謂的非公開販售VIP票，仍讓粉絲保持觀望態度。
(中時電子報)
關鍵字：王菲
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。