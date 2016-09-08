王菲明開記者會！又傳VIP能獲名牌包

王菲明天將開演唱會記者會。（圖／達志影像）

香港、大陸媒體陸續收到邀請函。（圖／on.cc）

王菲年底開唱謠言滿天飛，但她經紀人證實如果要開，也僅有一場。據悉時間選在年底、上海開唱，而明天王菲的記者會也讓歌迷擔心是空歡喜一場，不過大陸媒體已經陸續曬出邀請函，還有人拍到演唱會已打廣告，但又有消息傳出該場演唱會不公開販售的VIP票，有機會還能拿到名牌包。

王菲年底演唱會消息不少，可多半都被證實是假的，就連先前盛傳最貴票價要7千人民幣(約3.5萬台幣)也被指是謠言，據悉票價仍未確定，一切都得等記者發布會才能確認。

不過昨陸續有大陸、香港媒體曬出記者會邀請函，還有網友在北京街頭一家酒店外看到王菲演唱會廣告，讓許多歌迷相當興奮。只是現在又有傳聞指，王菲演唱會的VIP票券，將會隨票附贈名牌包，讓不少網友為之瘋狂；但有鑑於先前假消息太多，是否真的有所謂的非公開販售VIP票，仍讓粉絲保持觀望態度。

(中時電子報)