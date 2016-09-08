調查報告：日本每四人就有一個曾想自殺
9月10日是「WHO世界預防自殺日」，日本一個基金會近期完成了該國首次大規模自殺課題問卷調查。該調查發現，日本人有自殺想法的比例超過四分之一，也就是說，平均每四個日本人中，就有一個曾經想要自殺。
「日本財團基金會(The Nippon Foundation)」7日發表了全國性自殺問卷調查報告。根據統計結果顯示，日本20至29歲之間的受訪者，曾經有自殺想法的比例為34.9%、30歲至39歲之間則為34.5%、40歲至50歲之間為30.9%，50歲以上受訪者，曾有自殺想法的比例下降到23.9%。而各年齡層的受訪者當中，曾有自殺念頭的女性都比男性高出3到7個百分點。
報告指出，日本1998年甚至有高達3萬人死於自殺，自2010年來，自殺身亡人數雖然連續第六年下降但是去年日本仍有2萬4,025人自殺身亡；而推算過去一年當中，曾經自殺未遂的日本人總數大約是53萬餘人。導致有自殺念頭的原因，比例最高的是健康問題，排名第二的是家庭問題。
根據日本官方2012年報告顯示，「失業」、「就業失敗」、「生活苦悶」這三類人群在所有自殺者中約佔4成，而「無業者」更是佔自殺人群的57%。
該基金會指出，雖然日本官方在防範自殺問題上做了許多的工作，但是日本自殺問題仍然很嚴重，是七個工業主要國家當中自殺率最高的國家，政府需要再採取進一步措施。
(工商)
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