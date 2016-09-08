基本工資審議今登場 資方恐再缺席
(中央社記者余曉涵台北8日電)基本工資審議委員會今天將再度登場，資方恐再缺席，不過基本工資部分勞方預期月薪仍會調升，時薪也會調升至新台幣126元以上。
日前基本工資審議委員會因資方全數缺席，政府機關代表跟勞方代表委員決議延至今天再審，不過資方恐怕仍會缺席。
行政院副院長林錫耀昨天與7大工商團體代表會面，期待7大工商團體能夠出席今天的基本工資審議委員會，讓勞資能夠彼此對話，營造良性互動。
中華民國工商協進會理事長林伯豐昨天中午也說，7大工商團體應該不會出席，但基本工資可接受調升3%。
勞團則是紛紛要求政府兌現承諾，台灣勞工陣線希望基本工資月薪可以調升至新台幣2萬6300元，時薪制為163元；台灣高教工會則說，基本工資在2007年就應該調升至2萬1886元，今年則應該要大幅提升，月薪為2萬794元，時薪為177元。
勞動部則說，會努力邀請資方到最後一刻，希望資方可以在會議上討論。對於會議結果勞動部不會設限，尊重委員決議。1050908
(中央社)
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