美褐皮書出爐 Fed升息將趨審慎
美國聯邦準備理事會（Fed）發布最新褐皮書顯示，全美12個轄區中有8個地區經濟以溫和或適度的速度擴張，成長力道較上回報告略見放慢，意味聯準會決策官員對升息勢必更加審慎。
報告指出，有2個轄區的經濟成長趨緩，分別是費城和里契蒙，反觀紐約與堪薩斯市的經濟則變化不大。聯準會7月發布褐皮書顯示，12個轄區中有11個經濟以適度或溫和速度擴張。
在此之前，2日出爐的就業數據顯示8月新增就業人數僅達6、7月的人數一半，另一份商業調查顯示8月製造業活動實際上已萎縮，對多數聯準會官員來說，經濟數據缺乏亮點恐為成長前景蒙上陰影。
褐皮書指出，12個轄區的消費支出和零售銷售幾乎持平，這將是一大隱憂，因強勁的消費支出是帶動今年經濟成長的少數因素之一。報告說，汽車銷售由盛轉衰，而住宅銷售則見增長。
聯準會將於20-21日召開例會，褐皮書將是決策的參考之一。聯準會決策官員將決議是否今年首度上調短期利率。
因應經濟蕭條和復甦緩慢，美國利率維持在接近零水準已長達7年之久。聯準會去年12月首度升息至0.25-0.50%。
鮮少有觀察家認為聯準會有望在2週內升息。根據期貨市場，投資人認為升息的機率僅有15%，而12月升息的機率也由上週的50%，降至46%。
絕大多數經濟家預期，7-9月成長將加速，增至2.5-3%之間，相較今年上半年的成長僅有1%，這將是一大躍進。然而，近來出爐的數據墊高了經濟依然不冷不熱的風險。1050908
(中央社)
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