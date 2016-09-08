五角大廈：俄戰機黑海上空攔截美偵察機

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美國國防部指出，1架俄羅斯戰機今天在黑海上空危險飛近1架美國偵察機，莫斯科迅速堅稱，這次遭遇符合「國際規定」。

美國國防部發言人戴維斯上尉（Captain Jeff Davis）表示，1架俄國蘇愷-27側衛（Su-27 Flanker）噴射機在國際空域，對1架執行「例行性任務」的美國P-8A「海神式」（Poseidon）反潛偵察機以不安全、近距離方式進行攔截。

稍早1名要求匿名的美國國防官員告訴法新社，這架俄國噴射機靠近美國P-8A偵察機9公尺，並一度逼近僅距離3公尺。

戴維斯說，「這些舉動可能加深不必要的緊張關係，並可能導致誤判或發生意外。」

然而，莫斯科表示，這次攔截「嚴格按照國際規則，因為美國企圖窺探俄國軍隊演習」。1050908

(中央社)