大陸國航刊物涉種族歧視 英議員抗議
中國大陸到英國的訪客人數近年來大增，有乘客發現中國國際航空公司機上的月刊對乘客訪問倫敦時的安全警語，涉及歧視印度、巴基斯坦等族裔，引發英國會議員不滿要求道歉。
駐在北京的美國電視台製作人發現，中國國際航空公司（Air China）機上的月刊「中國之翼」，有一段對乘客到倫敦旅行的安全提醒，內容指出「到倫敦旅行很安全，但有些印度巴基斯坦聚集區和黑人聚集區相對較亂，夜晚最好不要單獨外出，女士應該盡量結伴而行」。
倫敦西區艾林索奧（Ealing Southall）有許多印度裔居民，代表當地的國會議員夏瑪（Virendra Sharma）得知消息表示，「我很震驚現在還有人認為寫這種與事實背離並且充滿種族歧視意味的文章是可以被接受的」。
夏瑪不僅要求中國國際航空立即將雜誌從機上撤走，並邀請國航的代表到他的選區走走，他說，艾林索奧當地種族多元，非常安全，很值得一看。
國航目前每天有2班班機從北京飛倫敦希斯羅機場，去年訪英的大陸旅客人次成長46%，達27萬人，消費力也非常驚人。
夏瑪已寫信到中國駐英大使館抗議，要求道歉。他說，如果沒有收到適當的回應，他必須質疑，中國國際航空是否適合營運到英國的航線。
中國國際航空未對傳出爭議的警語發表評論。1050908
(中央社)
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