大巨蛋是否續建 柯文哲10時親自說明
台北市政府對大巨蛋最後通牒昨天到期，遠雄終於鬆口「讓步」，但尚未達成市府要求完成建照變更的條件，大巨蛋究竟是解約還是續建？台北市長柯文哲今天上午10時召開記者會說明。
台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安、完成建照變更，否則解約。
遠雄昨天則趕在限期改善到期前，向市府送出同意書，承諾盡速完成建照變更、向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查、向北市府都發局、環保局遞件送審，完成法定程序。發言人楊舜欽表示，遠雄願意「讓步」。
北市府副市長鄧家基則回應，樂見遠雄退讓跟轉變，願意「評估」遠雄送來的同意書內容。就算遠雄僅表達改善的「意願」，尚未真正達成北市府開出的條件，但任何退讓北市府都樂見。
據了解，北市府今天上午10時的記者會原本是以終止契約為前提在準備，柯文哲還已拍好一支宣布解約的影片，但經過昨天的戲劇化轉折，北市府對大巨蛋的態度，會維持強硬要解約？亦或是也退一步，讓大巨蛋續建？柯文哲將親自對外說明。
市府幕僚表示，柯文哲認為大巨蛋案已消耗太多社會成本，市府律師團與相關局處對遠雄的同意書評估後，若認為能夠落實，是否仍要終止契約，就有討論的餘地，大巨蛋將有望續建。1050908
(中央社)
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