疑試圖同時降落 美小飛機空中擦撞3死
美國喬治亞州西部鄉間1處機場今天發生兩架小飛機空中擦撞意外，兩架飛機上3人全部死亡。目擊者告訴當局，兩名駕駛當時疑似試圖同時降落。
美聯社報導，卡羅爾郡（Carroll County）消防局局長布魯（Scott Blue）指出，兩架單引擎飛機當地時間將近上午11時在西喬治亞地方飛機場（West GeorgiaRegional Airport）唯一跑道的尾端附近墜毀。這座機場位在亞特蘭大（Atlanta）西方約45哩的卡羅爾頓（Carrollton）。
當局正就這起空中擦撞意外發生原因展開調查。但布魯表示，1名目擊者通報，兩架飛機當時疑似試圖同時降落。
美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，兩架單引擎飛機分別是Diamond Aircraft Industries製造的DA20C1型飛機，以及豪客比奇公司（Beechcraft Corp.）生產的F33A型飛機。
布魯指出，在大學園（College Park）註冊的F33A，機上獨自飛行的駕駛喪生。另1架飛機登記在事發現場東南方22哩外的紐南（Newnan）1家飛行員訓練公司名下，機上1名駕駛和1名乘客同樣難逃死劫。（譯者：中央社何宏儒）1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。