疑試圖同時降落 美小飛機空中擦撞3死

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美國喬治亞州西部鄉間1處機場今天發生兩架小飛機空中擦撞意外，兩架飛機上3人全部死亡。目擊者告訴當局，兩名駕駛當時疑似試圖同時降落。

美聯社報導，卡羅爾郡（Carroll County）消防局局長布魯（Scott Blue）指出，兩架單引擎飛機當地時間將近上午11時在西喬治亞地方飛機場（West GeorgiaRegional Airport）唯一跑道的尾端附近墜毀。這座機場位在亞特蘭大（Atlanta）西方約45哩的卡羅爾頓（Carrollton）。

當局正就這起空中擦撞意外發生原因展開調查。但布魯表示，1名目擊者通報，兩架飛機當時疑似試圖同時降落。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）指出，兩架單引擎飛機分別是Diamond Aircraft Industries製造的DA20C1型飛機，以及豪客比奇公司（Beechcraft Corp.）生產的F33A型飛機。

布魯指出，在大學園（College Park）註冊的F33A，機上獨自飛行的駕駛喪生。另1架飛機登記在事發現場東南方22哩外的紐南（Newnan）1家飛行員訓練公司名下，機上1名駕駛和1名乘客同樣難逃死劫。（譯者：中央社何宏儒）1050908

(中央社)