秋節花東實名制車票開賣 10分鐘售完

台鐵中秋加開花東實名制專車，車票今天上午6時開賣，台鐵表示，今天訂票過程順利，2232個座位約10分鐘就完售。

台鐵提醒，訂票未取的車票將在後天重新釋出，沒有買到票的民眾可在10日上網查詢是否有餘位。

這次是台鐵秋節首度與內政部戶政司連線，掌握年籍資料，於訂票頁面輸入身分證字號後，系統可直接比對身分並販售車票，原本預計昨天開賣，但台鐵表示，由於中華電信主機異常，因此訂票日期延至今天。1050908

(中央社)