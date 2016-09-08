房慘！第2季台灣房市全球55城墊底
台灣房市持續走低！國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）公布最新全球房價指數，今年第2季台灣房價較去年同期跌9.4%，全球55個市場排名倒數第一。
萊坊報告指出，台灣、香港、新加坡在內幾個一度熱門的市場持續降溫。香港和新加坡房價各跌8.1%和2.4%，在指數位列倒數十名。
經濟日報報導，報告撰稿者Kate Everett-Allen指出：「（台灣）經濟成長減弱、加上嚴格的打房降溫措施和美元升值，持續影響銷售。」
土耳其漲幅14%排全球第一，紐西蘭漲11.2%排名第二，若扣除通膨因素，紐西蘭則超越土耳其，是房價漲最凶的城市。
以下是全球最熱和最冷的前五名：
最熱：土耳其（13.9%）、紐西蘭（11.2%）、加拿大（10%）、智利（9.4%）、瑞典（8.9%）
最冷：台灣（-9.4%）、烏克蘭（-9.2%）、香港（-8.1%）、摩洛哥（3.6%）、希臘（-2.9%）
(中時電子報)
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