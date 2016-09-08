纏鬥柯文哲近2年 遠雄低頭是這個原因
台北市長柯文哲上任後大打五大案，其中4案已結案，唯獨大巨蛋案，遠雄與柯纏鬥1年8個多月。市府幕僚直言，遠雄是北市府碰過「最硬」的企業，最終是「不甘心」讓遠雄低頭退讓。
北市府與遠雄為大巨蛋案纏鬥1年8個多月，雙方硬碰硬，各有立場互不退讓，柯文哲與遠雄董事長趙藤雄也多次隔空互嗆，柯文哲自己就形容，大巨蛋的僵局，是「亞斯伯格症碰到頑固老人」所造成。
市府幕僚說，遠雄的確是北市府處理五大案過程中，所遇到「最硬」的企業，態度始終強硬，直到8月中柯文哲跟趙藤雄私下會面，雙方都還在各自堅持立場。
市府幕僚表示，市府態度一直沒有改變，遠雄也依然堅持，直到北市府限期改善到期日的9月7日前3、4天，才感覺到遠雄態度出現鬆動。
遠雄在最後關頭為順利續建大巨蛋，6日與7日連開2天記者會，向市府喊話釋善意。據了解，這兩天記者會的草稿都在事前先給北市府看過。
6日上午遠雄請市府高層到僅隔一條馬路的遠雄辦公室，提出下午將發表的7點聲明草稿，但最後遠雄公開發表的聲明與市府看過的有出入，讓市府高層認為遠雄誠意不足，並表達強烈不滿，因此當晚北市副市長鄧家基與遠雄副總蔡宗易會面交換意見。
7日上午遠雄又再將大巨蛋變更建照同意書草稿先送到市府，與市府協調後，由趙藤雄署名，下午才正式送交北市府，並對外開記者會說明。
市府幕僚分析，遠雄從原本強硬的態度，到願意如此低頭的原因，其實就在6日發表的7點聲明中。遠雄在聲明中自述大巨蛋籌建近13年，完工進度已超過80%，卻因為有某「幕後黑手」處心積慮，才讓大巨蛋無法順利進行。
市府幕僚指出，遠雄不甘心多年付出的心血，被其所謂的「幕後黑手」破壞，這份「不甘心」才終於讓遠雄在最後關頭願意讓步。1050908
(中央社)
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