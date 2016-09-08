「低頭」望明月，加賀屋觀月會席料理上桌

北投加賀屋中秋推出的「觀月會席料理」，以中秋月圓為主題設計菜色內容。(圖／日勝生加賀屋)

北投加賀屋「月琴裝置展」的月琴，是日本彩繪藝術大師五十嵐清勇的作品。(圖／日勝生加賀屋)

為響應音樂大師陳明章發起的「台灣月琴民謠祭」活動，距離北投溫博館最近的北投日勝生加賀屋溫泉度假酒店，蜍了在館內裝飾了12把由日本彩繪藝術家五十嵐清勇所彩繪的月琴，並時並將自9月15日起至10月31日在館內〈割烹天翔〉餐廳將推出結合秋日食材的「觀月會席料理」，並推出一泊二食「天翔觀月住房專案」，並以融合溫泉、美食與藝術於一處的日式旅館假期以廣招徠。

由音樂創作大師陳明章發起的 「第五屆台灣月琴民謠祭」，已自9月3日在北投溫泉博物館展出，結合月琴彩繪裝置展、影像展、及多場民謠講唱會、音樂會及講座等，為新北投帶來一整個月的美妙音符。呼應此一難得活動，北投加賀屋特規畫飲食與住房專案，與活動串連讓客人有更難忘體驗。

廚藝資歷超過一甲子的日勝生加賀屋日本籍料理長柴崎徹，設計的「觀月會席料理」每客2,500元+10%，套餐內容包含以盛滿秋季魚鮮的冰月刺身、滿月造型的關西押壽司、日本人賞月必吃的月見團子等，打造出餐桌上即可賞月的風雅意境。除造型外，全套料理不離和食重視的「旬節」觀念，大量運用秋季食材，如蕈菇、銀杏、甘鯛等，消費者透過視覺與味覺傳遞的濃烈訊息，擁抱入秋的幸福感。

展示於北投加賀屋的12把彩繪月琴，將自即日起一直展出到10月31日，這些月琴為日本彩繪藝術家五十嵐清勇為日本東北地區最盛大的夏日祭典「睡魔祭」所創作。彩繪圖案大約有一半以上都是來自中國的歷史故事，如三國誌，水滸傳等，周圍再飾以藤蔓或雲朵等向上盤踞的圖騰，象徵願望可直達天聽，而12把月琴所構成的完美圓圈，則傳達著週而復始的生命循環。

(工商)