許純美落跑新郎近況曝光 10年後回台露肌賣麵
曾因獨特魅力爆紅的「上流美」許純美話題不斷，10年前還一度要和邱品叡訂婚，後因鬧出家暴已分手收場，風波過了10年，邱品睿現成為拉麵店老闆，被問到昔日未婚妻有問必答，坦言不後悔遇到她，但也明白表示現在有感情穩定的女友了。
邱品睿一度有望成為許純美第5任老公，但卻鬧出家暴，當時許純美還躺在病床上痛訴遭暴力對待，最後上法院以和解收場，據《蘋果日報》報導，邱品睿和她分手後，開過滷味店，也曾去大陸工作，後存了些錢決定回台開店，他透露平時喜歡做菜，因此砸約200萬元在今年初開了店當老闆。
不過剛開張時沒什麼客人，月營業額約5萬元，連店租都不夠付，直到上個月靠部落客宣傳，生意才上軌道，現在1天約賣6、70碗，月營收超過10萬元。而被問到和許純美還有聯絡嗎？他坦言沒有，但有看到她的新聞，覺得她老了蠻多，希望她精神狀況能再好一點。
他也歡迎許純美來店裡吃麵，但更一進步就沒辦法，因為他現在已有感情穩定的女友，但還沒想到結婚，目前以事業為重。至於會不會後悔遇到她？他坦白說，在社會上有些小小困擾，多少會影響到，「不過也沒有辦法，是自己選擇的路」。
(中時電子報)
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