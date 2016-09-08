中華電遠傳不辦預購 16日8點開賣iPhone 7

蘋果資深副總裁Phil Schiller在蘋果發表大會上介紹iPhone 7。（美聯社）

蘋果官網公佈售價。圖／蘋果

萬眾矚目的iPhone7嶄新登場、吸引全球目光，台灣首度排入全球第一波銷售國家名單，16日正式開賣，蘋果官網9日下午3點開始預購，但電信公司包括中華電、遠傳確定不辦預購活動，直接在16日早上8點開賣。

台灣售價方面，並沒有太多驚喜，根據蘋果官方公布資料顯示，iPhone 7 32GB的單機售價為 新台幣24,500元，128GB為28,500元，新增256GB售價32,500元，iPhone 7 Plus各記憶體版本各加4,400元，32GB的iPhone 7 Plus售價28,900元，並未如預期、將匯率因素反應在售價上。

遠傳今天一早就發布訊息表示，16日開始，全台直營/加盟/德誼門市開始接受申辦iPhone7手機，並從16日起連續前三天，全台直營/加盟門市營業時間提早至8點開始。

中華電信表示，全省500多家門市16日早上8點開賣iPhone 7，比照去年iPhone 6s上市、不辦預購活動。

(工商)